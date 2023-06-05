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حماد يعلق على عمليات أمنية نفذتها قوات القيادة العامة في عددٍ من المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 يونيو 2023, 04:10 مساء
حماد يعلق على عمليات أمنية نفذتها قوات القيادة العامة في عددٍ من المناطق
أسامة حماد في لقاء مع وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب اللواء عصام أبو زريبة، 5 يونيو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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أشاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الإثنين، «بالعمليات الأمنية التي تقوم بها قوات القيادة العامة بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية، التي استهدفت عددًا من المناطق».

جاء ذلك في لقاء حماد، اليوم الإثنين، مع وزير الداخلية اللواء عصام أبو زريبة بمقر رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي. ويوم السبت، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لقوات القيادة العامة ضبط أكثر من 1000 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة في امساعد، فضلاً عن العثور على مصنع خاص بالقوارب الخشبية التي تُستعمل في عمليات تهريب المهاجرين في منطقة بئر الأشهب، وذلك في عمليات مشتركة مع قوات الأمن بطبرق وامساعد.

- «رويترز»: عمليات ترحيل جماعي لمهاجرين مصريين من شرق ليبيا

ترحيل آلاف المهاجرين غير الشرعيين
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر قولها إن قوات الأمن بشرق ليبيا رحّلت آلاف المصريين الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني في الأيام الأخيرة عبر الحدود البرية بين البلدين. وقال مصدر أمني ليبي في حديث إلى الوكالة إن «القوات عثرت على أربعة آلاف مهاجر خلال مداهمات على مهربي البشر في أعقاب تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومهربين»، مشيرًا إلى «ترحيلهم جميعًا»، وتدمير مرفأ يستخدمه مهربو البشر.

وبحث حماد مع وزير الداخلية، الملفات الإدارية المتعلقة بسير عمل المديريات والأجهزة الأمنية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية، والصعوبات والمشاكل والعراقيل التي تواجه منتسبي وموظفي الوزارة بكافة البلاد، وفق البيان. كما بحث «خطط تأمين المنافذ والمناطق الحدودية والعمل على حلحلة المشاكل والمعوّقات الموجودة بها للحد من عمليات التهريب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية بالأراضي الليبية».

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