نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 3 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة إلى قوية مساء اليوم على الساحل الغربي، وستتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 و30 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.0 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر بين 19 و21 درجة مئوية.