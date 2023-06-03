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نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 3 يونيو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 يونيو 2023, 11:20 صباحا
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 3 يونيو 2023)
نشرة الصيد البحري في ليبيا. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح شمالية شرقية إلى شرقية نشطة إلى قوية مساء اليوم على الساحل الغربي، وستتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة. 

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً.
• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 و30 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.0 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر بين 19 و21 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً.
• رياح شمالية شرقية على الساحل الممتد من راس لانوف إلى درنة، وتكون شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه على باقي الساحل، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر بين 19 و21 درجة مئوية.

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 3 يونيو 2023)
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي (السبت 3 يونيو 2023)
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