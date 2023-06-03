وزيرتا الشؤون الاجتماعية والثقافة تبحثان زيادة الأنشطة التوعوية في المجتمع

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرتا الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، والثقافة مبروكة توغي، سبل زيادة التوعية في الجانب الاجتماعي والثقافي وإقامة الأنشطة الثقافية والاجتماعية.

وناقش اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، تنسيق العمل بين الجانبين والتعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك، ومنها التوعية في الجانب الاجتماعي والثقافي، وفق بيان لوزارة الشؤون الاجتماعية الجمعة.