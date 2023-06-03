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وزيرتا الشؤون الاجتماعية والثقافة تبحثان زيادة الأنشطة التوعوية في المجتمع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 يونيو 2023, 08:05 صباحا
وزيرتا الشؤون الاجتماعية والثقافة تبحثان زيادة الأنشطة التوعوية في المجتمع
وزيرتا الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، والثقافة مبروكة توغي. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
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بحثت وزيرتا الشؤون الاجتماعية وفاء أبوبكر الكيلاني، والثقافة مبروكة توغي، سبل زيادة التوعية في الجانب الاجتماعي والثقافي وإقامة الأنشطة الثقافية والاجتماعية.

وناقش اللقاء الذي عقد بديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، تنسيق العمل بين الجانبين والتعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك، ومنها التوعية في الجانب الاجتماعي والثقافي، وفق بيان لوزارة الشؤون الاجتماعية الجمعة.

المساهمة في نشر الوعي
وأوضح البيان أن اللقاء ناقش تنسيق العمل بين الطرفين للمساهمة في نشر الوعي بين أفراد المجتمع للرفع من مستوى برامج العمل المشترك بين الوزارتين.

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