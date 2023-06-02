بحثاً عن استثمارات مشتركة.. منتدى للتجارة والأعمال بين ليبيا والمغرب في سبتمبر

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

يُعقد منتدى التجارة والأعمال الليبي المغربي في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر في طنجة المغربية وذلك بحثاً عن تعزيز الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.

وتُعقد التظاهرة بالشراكة مع المركز الليبي لتنمية الصادرات، وبدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة في طرابلس، وبالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية في المغرب.

تعزيز العلاقات الليبية - المغربية

وحسب وسائل إعلام مغربية اليوم الجمعة، فإن تنظيم هذا الملتقى جزء من الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز العلاقات الليبية المغربية بين المورّدين والمصدّرين والغرف التجارية في المناطق الحرة لغزو الأسواق المغاربية والأفريقية.

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وخلال الحدث ستُعقد لقاءات مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة من القطاعين العام والخاص، وينظَّم معرض بالإضافة إلى زيارة المنطقة الحرة لطنجة.

المشاركون في المنتدى الاستثماري

وقالت الشركة الليبية المنظمة لهذا الحدث إن أكثر من مئة من رواد الأعمال وتجار الأعمال من ليبيا سيشاركون في المنتدى. ورحبت السلطات المغربية والجهات الرسمية الممثلة للقطاع الخاص بعقد هذا المنتدى الذي انبثق من رؤية مشتركة لتعزيز العلاقات الاقتصادية التكاملية بين البلدين خاصة وأن ليبيا تتمتع بقدرات اقتصادية جيدة.

ولا يزال حجم المبادلات التجارية بين ليبيا والمغرب منخفضاً رغم مساعي الطرفين لتعزيزها، حيث لم يتجاوز مئة مليون دولار، في حين ينحصر التعاون التجاري في بعض المواد كالزيوت والسكر بالنسبة للمغرب، والحديد والصلب ومواد كيماوية بالنسبة لليبيا.