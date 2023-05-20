ممثلون عن حكومة الدبيبة يشاركون في المنتدى المصرفي المغاربي بتركيا

القاهرة - بوابة الوسط

شارك ممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في المنتدى المصرفي المغاربي في تركيا أمس الجمعة، بحضور مسؤولين من المغرب والجزائر.

وركز المنتدى على تحسين الخدمات المصرفية وتطوير البيئة المناسبة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع في مختلف القطاعات، باعتبار أن التحول الرقمي له أثر كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسبما ذكرت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية في بيان اليوم السبت.

فرصة لاستفادة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية من الاقتصاد الرقمي

وأضافت الوزارة أن المنتدى يُعد فرصة هامة لتحسين فهمها للتطورات والتقنيات في مجال الاقتصاد الرقمي، وتعزيز قدراتها في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات والمعرفة مع المشاركين، والتعرف على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الخدمات المصرفية الرقمية.

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وتابعت: «هذا المنتدى يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار في القطاعات الزراعية والاقتصادية، وتحسين الخدمات المالية والمصرفية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة المغاربية وشمال أفريقيا بشكل عام.

مشاركة مغاربية في المنتدى

نظّم المنتدى شركة «مهارات» للتنمية بالتعاون مع اتحاد المصارف المغاربي واتحاد المصارف الليبية، وحضره وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني والملحق التجاري

الجزائري والأمين العام لاتحاد المصارف المغاربية والمدير العام لاتحاد المصارف الليبية، وعدد من مسؤولي المؤسسات المالية والمصرفية والخبراء السابقين من دول شمال أفريقيا.

كما شارك فيه وكيل وزارة الزراعة للشؤون الديوان والاستصلاح الزراعي، د.محمد التركي ومستشار التعاون الدولي بالوزارة، د.عادل عمر، ونائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى علاء عبدالباري.

وأشارت الوزارة إلى أهمية دورها في تعزيزالاستثمار في هذا القطاع وتمكينه من الاستفادة من التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في مجال الخدمات المصرفية والمالية. معتبرة أن هذا الحضور يعد فرصة للوزارة لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية والمصرفية والقطاع الخاص في المنطقة، وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال.

مسؤولون في حكومة الدبيبة خلال المشاركة في منتدى المصرفي المغاربي بتركيا (وزارة الزراعة)