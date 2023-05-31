السيوي يطلع المنفي على عمل الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، الدكتور كمال السيوي، بحضور مدير مكتب المتابعة بالهيئة ابتسام العبيدي، وذلك بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن السيوي قدم للمنفي خلال اللقاء، إحاطة كاملة عن عمل الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وأطلعه على آخر المستجدات حول ملف المفقودين وعلاقته بملف المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس.

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وتختص الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين وهي هيئة حكومية معنية بمعالجة أوضاع ضحايا الحروب في مناطق ليبيا، وتتولى الهيئة منذ يونيو 2020 العمل على ملف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة.