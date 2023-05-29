تمرين محاكاة ليبي بعد انتشار حالات شلل الأطفال في تشاد والنيجر

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض يوم الأحد «تمرين محاكاة التأهب والاستجابة لتفشي شلل الأطفال» ضمن ورشة عمل بقاعة فندق المهاري بمدينة طرابلس، وذلك بعد ظهور حالات مرض شلل الأطفال في الدول الأفريقية وبعض الدول المجاورة (تشاد والنيجر).

وتهدف الورشة، التي ينظمها المركز بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إلى التعرف على مستوى جهوزية الإدارات والمختبرات والقطاع الصحي في حال تسجيل إصابة، وفق بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

حملة أممية لتطعيم الأطفال في دول أفريقية

وأعلنت الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي إطلاق أكبر حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في أفريقيا منذ العام 2020 في ثلاث دول أفريقية بهدف الوصول إلى 21 مليون طفل دون سن الخامسة، إذ تنطلق الحملة من الكاميرون وتشاد والنيجر ومن ثم تنتقل الحملة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى بعد اكتشاف 19 حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال من النوع الثاني في الدول الأربع، وفق المنظمة الدولية.

- «الإمداد الطبي» يعلن موعد وصول لقاح شلل الأطفال إلى ليبيا

وأشار بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى «مراجعة الخطة الوطنية لمواجهة تفشي هذا المرض، وآلية التبليغ والرصد، وتحديد نقاط التواصل والتأكيد على الجهوزية والاستجابة؛ لمواجهة مرض شلل الأطفال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي». ويقول المركز إن ليبيا خالية تمامًا من مرض شلل الأطفال، مشيرا إلى أن جهودا تُبذل بهدف الحفاظ على خلو البلاد من هذا المرض.

ورشة عمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تحت عنوان «تمرين محاكاة التأهب والاستجابة لتفشي شلل الأطفال» بقاعة فندق المهاري بمدينة طرابلس، 29 مايو 2023. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)