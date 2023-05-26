  • Alwasat News
Atwasat

انتهاء موسم جز صوف الاغنام بمناطق خليج السدرة وسرت واهراوة وابونجيم وزمزم

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 26 مايو 2023, 05:16 مساء
انتهاء موسم جز صوف الاغنام بمناطق خليج السدرة وسرت واهراوة وابونجيم وزمزم
موسم الجلامة في سرت. (بوابة الوسط)
alwasat radio

شهدت عديد مناطق خليج السدرة وسرت وأهراوة وأبونجيم وزمزم وأبوهادي، انتهاء موسم جز عشرات الآلاف من صوف الأغنام والمعروف لدى الجميع بموسم (الجلامة)، والذي يقام سنويا خلال شهر مايو، ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وموسم الجلامة من المواسم التقليدية لدى مربي الأغنام كالأفراح لدى أهل البادية.

والهدف من جلامة الأغنام هو حمايتها من الأمراض ووقايتها من شدة الحر في فصل الصيف.

طقوس موسم الجلامة
وعملية جز الأغنام لها طقوسها الخاصة، حيث يقوم مربو الأغنام، بالتجهيز لاستقبال الضيوف الذين سيقومون بمساعدة المربين فى جز صوف الأغنام، إذ يتم تركيب بيت شعر شعبي لاستقبال الضيوف، ويجرى تدشين حفل تقليدي يتخلله إلقاء الشعر الشعبي وغناوي العلم يرددها الجلامة أثناء الجز ويتسابقون في إلقاء أحسن القصائد الشعبية، والتى تجسد وتعبر عن موسم جز الأغنام.

ويقوم أهالي مربي الأغنام بتجهيز كل الاحتياجات الضرورية اللازمة للجلامة من إعداد الطعام وصنع الشاي وذبح الخراف، ترحيبا بضيوف موسم جز الأغنام لديهم.

موسم الجلامة في سرت. (بوابة الوسط)
موسم الجلامة في سرت. (بوابة الوسط)
موسم الجلامة في سرت. (بوابة الوسط)
موسم الجلامة في سرت. (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الدوري الإنجليزي: اليونايتد يقهر تشيلسي ويدشن عودته للأبطال

الدوري الإنجليزي: اليونايتد يقهر تشيلسي ويدشن عودته للأبطال
د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير

د. هدى المقيرحي: استدامة مخزون ليبيا الثقافي تتعرض لتهديد خطير
استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي

استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي
الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»

الاتحاد وأبوسليم والأهلي طرابلس في سداسي «دورينا»
المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)

المنتخب الليبي وصيف بطولة العالم الودية لكرة القدم المصغرة (فيديو)
كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى

كاريكاتير خيري - نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت المسجد الأقصى
حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي

حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي
خبير عملات مشفرة يشير لمغادرة آلاف المطورين أميركا لموقفها من القطاع

خبير عملات مشفرة يشير لمغادرة آلاف المطورين أميركا لموقفها من القطاع
«الهيدروجين الأخضر».. ما هو ولماذا تهتم به ليبيا؟

«الهيدروجين الأخضر».. ما هو ولماذا تهتم به ليبيا؟
انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في «دورينا» (جولة 7 إياب)

انتهت عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة أبوسليم والاتحاد في «دورينا» (جولة 7 إياب)
(صور) بقميص خاص .. لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس ضد العنصرية

(صور) بقميص خاص .. لاعبو ريال مدريد يدعمون فينيسيوس ضد العنصرية
الأخضر يفسخ تعاقده مع المدرب بسيوني بالتراضي

الأخضر يفسخ تعاقده مع المدرب بسيوني بالتراضي
الاستثمارات في الطاقة الشمسية ستتجاوز تمويل استخراج النفط في 2023

الاستثمارات في الطاقة الشمسية ستتجاوز تمويل استخراج النفط في 2023
بعد عقود من الفرار.. القبض على أحد أبرز المطلوبين في جريمة الإبادة الجماعية برواندا

بعد عقود من الفرار.. القبض على أحد أبرز المطلوبين في جريمة الإبادة الجماعية ...
أطفال حديثو الولادة يُتركون لمصيرهم في شوارع وجوامع وحقول سورية

أطفال حديثو الولادة يُتركون لمصيرهم في شوارع وجوامع وحقول سورية
مكتب النائب العام: حبس الجاني في واقعة قتل مشجع الاتحاد عبدالمهيمن الفلاح

مكتب النائب العام: حبس الجاني في واقعة قتل مشجع الاتحاد عبدالمهيمن الفلاح
«الصحة العالمية»: ليبيا الأولى عالميًا في الوزن الزائد لدى أطفالها

«الصحة العالمية»: ليبيا الأولى عالميًا في الوزن الزائد لدى أطفالها
وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)

وفاة الفنان عبدالنبي المغربي.. أبرز المحطات في حياة الممثل الراحل (صور)
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
23 نائبة تطالبن «6+6» بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من مقاعد مجلس الشيوخ للمرأة
23 نائبة تطالبن «6+6» بتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من مقاعد مجلس ...
شهود لـ«بوابة الوسط»: قصف على موقع بالحرشة في الزاوية صباح الجمعة
شهود لـ«بوابة الوسط»: قصف على موقع بالحرشة في الزاوية صباح الجمعة
مصر تصف اجتماع «العمل الأمنية» في طرابلس بـ«النقطة الإيجابية».. وتدعو إلى تكرار التجربة في المدن الليبية
مصر تصف اجتماع «العمل الأمنية» في طرابلس بـ«النقطة الإيجابية».. ...
فريق من القوات الخاصة يتجه إلى إيطاليا لتلقي دورة تدريبية
فريق من القوات الخاصة يتجه إلى إيطاليا لتلقي دورة تدريبية
تقرير ألماني: المشاريع الجديدة والتحسن الاقتصادي في ليبيا يحملون جانبا مظلما
تقرير ألماني: المشاريع الجديدة والتحسن الاقتصادي في ليبيا يحملون ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة وجميلة
السفيرة البريطانية ترتدي الزي التقليدي الليبي: ملابس فاخرة ......
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس
انتشال جثة من أحد المنازل في طرابلس...
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء والزوجة والبنات
«الشؤون الاجتماعية» تحدث منظومة الاستعلام عن منحتي الأبناء ......
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية إلكترونية
«الجوازات» تعلن تفاصيل مشروع استحداث جواز سفر وبطاقة هوية ......
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة
بالفيديو.. شلال في منطقة القلعة بعد هطول أمطار كثيفة...
المزيد
انتهاء موسم جز صوف الاغنام بمناطق خليج السدرة وسرت واهراوة وابونجيم وزمزم
انتهاء موسم جز صوف الاغنام بمناطق خليج السدرة وسرت واهراوة ......
الشؤون الاجتماعية: تنفيذ ملاحق لبطاقات «إيفاء» ضمن منحة الزوجة والبنات بقيمة 130 مليون دينار
الشؤون الاجتماعية: تنفيذ ملاحق لبطاقات «إيفاء» ضمن منحة ......
«البعثة الأممية»: أحداث الزاوية تؤكد الحاجة الملحة لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا
«البعثة الأممية»: أحداث الزاوية تؤكد الحاجة الملحة لتوحيد ......
تقرير ألماني: المشاريع الجديدة والتحسن الاقتصادي في ليبيا يحملون جانبا مظلما
تقرير ألماني: المشاريع الجديدة والتحسن الاقتصادي في ليبيا ......
فريق من القوات الخاصة يتجه إلى إيطاليا لتلقي دورة تدريبية
فريق من القوات الخاصة يتجه إلى إيطاليا لتلقي دورة تدريبية...
المزيد