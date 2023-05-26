انتهاء موسم جز صوف الاغنام بمناطق خليج السدرة وسرت واهراوة وابونجيم وزمزم

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

شهدت عديد مناطق خليج السدرة وسرت وأهراوة وأبونجيم وزمزم وأبوهادي، انتهاء موسم جز عشرات الآلاف من صوف الأغنام والمعروف لدى الجميع بموسم (الجلامة)، والذي يقام سنويا خلال شهر مايو، ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وموسم الجلامة من المواسم التقليدية لدى مربي الأغنام كالأفراح لدى أهل البادية.

والهدف من جلامة الأغنام هو حمايتها من الأمراض ووقايتها من شدة الحر في فصل الصيف.

طقوس موسم الجلامة

وعملية جز الأغنام لها طقوسها الخاصة، حيث يقوم مربو الأغنام، بالتجهيز لاستقبال الضيوف الذين سيقومون بمساعدة المربين فى جز صوف الأغنام، إذ يتم تركيب بيت شعر شعبي لاستقبال الضيوف، ويجرى تدشين حفل تقليدي يتخلله إلقاء الشعر الشعبي وغناوي العلم يرددها الجلامة أثناء الجز ويتسابقون في إلقاء أحسن القصائد الشعبية، والتى تجسد وتعبر عن موسم جز الأغنام.

ويقوم أهالي مربي الأغنام بتجهيز كل الاحتياجات الضرورية اللازمة للجلامة من إعداد الطعام وصنع الشاي وذبح الخراف، ترحيبا بضيوف موسم جز الأغنام لديهم.

موسم الجلامة في سرت. (بوابة الوسط)

موسم الجلامة في سرت. (بوابة الوسط)