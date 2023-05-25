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بوشناف يلتقي مع وفد مصري أمني رفيع المستوى في موسكو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 مايو 2023, 06:44 مساء
بوشناف يلتقي مع وفد مصري أمني رفيع المستوى في موسكو
لقاء بوشناف مع الوفد المصري في موسكو، الخميس 25 مايو 2023. (صفحة بوشناف على فيسبوك)
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التقى مستشار الأمن القومي إبراهيم بوشناف، صباح اليوم الخميس، في العاصمة الروسية، مع وفد مصري رفيع المستوى، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الحادية عشر لمنتدى الأمن الدولي في موسكو.

ويضم الجانب المصري مستشارة الرئيس للأمن القومي السفيرة فايزة أبوالنجا، ووزير الداخلية الأسبق ومستشار الرئيس لشؤون مكافحة الإرهاب مجدي عبدالغفار، إضافة إلى سفير مصر لدى روسيا نزيه النجاري.

- بوشناف يلتقي مع مستشار الأمن القومي الروسي في موسكو
- بوشناف يشارك في أعمال منتدى الأمن الدولي بموسكو

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الأمن القومي إن بوشناف ناقش مع الوفد المصري خلال الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومعظم قضايا الأمن القومي التي تهم المنطقة، والأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية والدولية.

لقاء بوشناف مع رئيس مجلس الأمن القومي الروسي
وفي وقت سابق اليوم التقى بوشناف مع رئيس مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي بتروشيف، وناقش معه العلاقات الثنائية، ومختلف قضايا الأمن القومي التي تهم البلدين، والأوضاع الراهنة في المنطقة وعلى رأسها الأزمة الليبية، وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وفق المكتب الإعلامي لبوشناف.

ويشارك بوشناف في أعمال الدورة الحادية عشر لمنتدى الأمن الدولي في موسكو، تلبية لدعوة رئيس مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي بتروشيف، ومن المقرر أن يلتقي خلال تواجده في موسكو مع عدد من نظرائه في عدة دول على هامش هذا المنتدى الدولي الهام.

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