«المالية» تحيل أذونات صرف مرتبات مايو إلى المصرف المركزي

القاهرة - بوابة الوسط

أحالت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر مايو لجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى مصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

جاء ذلك في بيان مقتضب على صفحة الحكومة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بحث تسريع صرف مرتبات الموظفين

ومطلع مارس الماضي، بحث رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزير المالية خالد المبروك تسريع صرف مرتبات الموظفين لتصل إليهم في وقت مناسب.



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وشدد الدبيبة على أهمية العمل على تنظيم العلاقة بين المصرف والوزارة بما يسهم في صرف المرتبات بشكل أسرع وأكثر دقة، وقد جاء الاجتماع في ظل تأخر صرف المرتبات.