بالتزامن مع مع محاكمة ساركوزي.. أسرار عقود القذافي- فرنسا في 2007 تعود إلى الواجهة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أعيد في فرنسا إحياء قضية ملابسات زيارة الرئيس السابق معمر القذافي إلى البلاد بالتزامن مع متابعة محاكمة الرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي بعدة تهم، آخرها طلب مكتب المدعي المالي الوطني، إحالته إلى محكمة الجنايات في قضية الاشتباه في التمويل الليبي لحملته الرئاسية للعام 2007.

واسترجع برنامج تلفزيوني مقرر بثه يوم الخميس 18 مايو الجاري، عبر التلفزيون الفرنسي الحكومي، نشرت كواليس غير منشورة وبعض الإجابات على ما أسمي «فضيحة الدولة»، لزيارة معمر القذافي ذات يوم من عام 2007، حينها فرشت السجادة الحمراء لشخصية مثيرة للجدل، وشهد استقباله في باريس خلال ولاية نيكولا ساركوزي.

وثائقي «الزيارة المجنونة»

ويخوض الفيلم الوثائقي في خلفيات بسط الرئيس المنتخب حديثًا وقتها السجادة الحمراء لهذه الشخصية والجانب السفلي من «الزيارة المجنونة» والعقود الموقعة المعلنة.

العقيد القذافي بقبضة يده المرفوعة على سلالم قصر الإليزيه ويده الأخرى تهز يد نيكولا ساركوزي، هكذا كان المشهد في ديسمبر من عام 2007 وهي الصورة التي أسالت الكثير من الحبر وقتها، مثل الخيمة البدوية التي نصبت بناء على طلبه في حدائق فندق مارتيني حيث الإقامة الرسمية لضيوف فرنسا ويقع إلى جانب قصر الرئاسة.

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ووفق ما ورد في مقتطفات البرنامج، فقد اندمج القذافي منذ فترة طويلة في «الإرهاب الدولي» كما عبر، مشيرًا إلى وقوف أجهزته السرية بشكل خاص في عام 1989 وراء تحطم طائرة لوكربي، ثم استمتع ما وصفته بـ«المنبوذ السابق» بعودته إلى الواجهة بلفتة النصر بيده وهو يصافح ساركوزي.

ففي افتتاح ولايته الرئاسية أراد نيكولا ساركوزي، توجيه ضربة دبلوماسية كبيرة من خلال العمل على إطلاق سراح خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني، اعتقلهم النظام الليبي منذ عام 1999. في المقابل القذافي كان سيحصل على وعد بدعوة إلى باريس ستكون بمثابة إعادة تأهيل له على الساحة الدولية.

وهذه الزيارة الرسمية «المذهلة» التي قام بها بدعوة من الرئيس الفرنسي صادفت يوم 10 ديسمبر يوم حقوق الإنسان، معتبرًا أن هذا التوقيت كان «يكفي لإثارة الجدل حتى داخل الحكومة».

الصحفي فنسنت هوجوكس مؤلف كتاب حول «القذافي» علق في البرنامج «بطريقة ما عليك أن تبرر ليس فقط زيارة هذه الشخصية، ولكن أيضا التألق الذي تتمتع به».

صفقة القذافي - ساركوزي

وأكد نيكولا ساركوزي توقيع عقود مثيرة مع ليبيا، بقيمة إجمالية حوالي عشرة مليارات يورو، وستغطي هذه العقود بيع 10 إلى 14 طائرة مقاتلة متعددة الأغراض من طراز رافال، و8 إلى 12 طائرة مروحية مقاتلة من طراز تايغر، وهناك حديث أيضًا عن صواريخ مضادة للدبابات وطائرات إيرباص وحتى مفاعل نووي لتحلية مياه البحر. ونتيجة لذلك، وظائف بما لا يقل عن 30 ألف منصب شغل.

يسترد البرنامج، بعد اجتماع عمل سريع، جرى بالفعل توقيع هذه العقود الشهيرة، تحت أعين رئيسي الدولتين، لكن ما الذي نتج عنها بالفعل؟ في الواقع، لن تشتري ليبيا أبدا «رافال» أو طائرات «هليكوبتر»، فضلا عن مفاعل نووي. وبعيدا عن العشرة مليارات الموعودة، لن يتجاوز المبلغ النهائي بالكاد 3 مليارات يورو. وكانت السلطات الفرنسية ستفهم ذلك بسرعة كبيرة على الرغم من الإعلانات المدوية.

وقال الذراع الأيمن السابق لنيكولا ساركوزي كلود غيان للبرنامج، «كان الليبيون يدركون أن ذلك جزء من الأرقام المفروضة لزيارة رسمية، وبالتالي كان لا بد من القيام بشيء ما، لكن دون أن يعملوا على الملفات».

وتابع الأمين العام السابق للإليزيه أنه يتذكر «الآفاق التعاقدية، وليس العقود»، مضيفًا أن جانبًا من جوانب الزيارة لم يتم العمل عليه بالفعل، خاصة من قبل الليبيين وبالإضافة «أود أن أقول إن الوثائق التي التزموا بها كادت أن تكون مكتوبة على زاوية جدول الأعمال».

الحكم بالسجن على ساركوزي

ويأتي البرنامج في وقت حكمت محكمة استئناف في باريس، الأربعاء، على نيكولا ساركوزي، بالسجن ثلاث سنوات، واحدة منها مع النفاذ، بعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ. وقررت المحكمة بالإضافة إلى الحكم السابق الذكر، حرمان نيكولا ساركوزي لمدة ثلاث سنوات، من حقوقه المدنية، الأمر الذي يجعله غير مؤهل للترشح لأي انتخابات. وأعلنت محامية ساركوزي، جاكلين لافون، أن موكلها سيستأنف القرار أمام محكمة النقض، مضيفة «سنستكمل الطريق القانوني حتى النهاية». وقالت المحكمة، إن الرئيس الأسبق، سيرتدي سوارا إلكترونيا، بدلا عن دخول السجن في السنة الثالثة.

وفي أعقاب الحكم الصادر، فإن نيكولا ساركوزي (68 عاما)، بات أول رئيس فرنسي سابق، يتم الحكم عليه بالسجن مع النفاذ. واعترض ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس في الفترة ما بين 2007/2012 «بأكبر قدر من الشدة» على هذه الاتهامات خلال محاكمة الاستئناف.

وللإشارة، فإن محكمة الاستئناف في باريس، أصدرت أيضًا، حكمين مماثلين على تياري هرتسوغ (67 عاما) محامي ساركوزي التاريخي، وعلى كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير، اللذين أدينا بعقد «صفقة فساد» مع نيكولا ساركوزي في عام 2014، وحكم عليهما بالعقوبة نفسها.

وستتم إعادة محاكمة نيكولا ساركوزي في محكمة الاستئناف، الخريف المقبل، في قضية تمويل غير قانوني لحملته الرئاسية عام 2012، وهو مهدد بمحاكمة ثالثة مدوية، إذ طلب مكتب المدعي المالي الوطني، الخميس الماضي، إحالته إلى محكمة الجنايات في قضية الاشتباه في تمويل من معمر القذافي، لحملته الرئاسية للعام 2007.