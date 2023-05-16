اتفاقية بين وزارة الثقافة وقوة مكافحة الإرهاب لمواجهة التطرف الفكري

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، اليوم الاثنين، مع آمر «قوة مكافحة الإرهاب» اللواء محمد الزين، اتفاقية تعاون في مجال التوعية والتثقيف لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف الفكري.

وتهدف الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها بديوان وزارة الثقافة في طرابلس، إلى التعاون المشترك في التوعية والتثقيف ونشر ثقافة التسامح وبناء الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع وتعزيز العمل المشترك، بما يخدم جهود مكافحة التطرف والإرهاب في ليبيا، بحسب منشور للوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأضاف المنشور أن الاتفاقية تنص على إقامة فعاليات توعوية وثقافية مشتركة للتحدث عن مكافحة الإرهاب، والتوعية بالمخاطر الناجمة عنها، وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والوسائل الفاعلة في نشر الوعي الثقافي والمجتمعي ضمد الأفكار المتطرفة، وذلك من أجل الرفع من مستوى المجتمع والنهوض به.

ويسعى الجانبان من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز مشاركة المؤسسات العامة في ترسيخ مبادئ الحوار والتسامح وثقافة مكافحة التطرف الفكري في البلاد.