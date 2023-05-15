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تعرض مدرسة عبدالنبي بالخير في بني وليد للسرقة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الإثنين 15 مايو 2023, 04:52 مساء
تعرض مدرسة عبدالنبي بالخير في بني وليد للسرقة
سرقة أغطية الصرف الصحي من مدرسة عبدالنبي بالخير في بني وليد. (الإنترنت)
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تعرضت مدرسة عبدالنبي بالخير بمدينة بني وليد، للسرقة من قبل أشخاص مجهولين بحسب تصريح من أحد المعلمين العاملين بالمدرسة إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين.

وأكد المصدر سرقية أغطية غرف الصرف الصحي والأسلاك النحاسية بأجهزة التكييف الخاصة بالمكاتب الإدارية، مشيرًا إلى أن سرقة الأغطية تسببت في تراكم الأتربة والأوساخ في ساحة المدرسة مما قد يتسبب في إغلاق أنابيب الصرف الصحي وانتشار الروائح الكريهة.

وفي السابق حذرت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية من خطورة سرقة أغطية غرف المياه والصرف الصحي، وبيعها كخردة بطريقة غير شرعية، والتي تعد سببًا رئيسيًا في سرقتها.

وشهد عدد من المدن الليبية، خلال الفترة الماضية، انتشارًا لظاهرة سرقة أغطية فتحات تصريف مياه الأمطار، وكذلك الغرف الخاصة بمسارات خطوط الصرف الصحي، فيما طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بضرورة التحقيق في هذه التعديات التي تطال الممتلكات العامة وتهدد سلامة المارة بالشوارع.

سرقة أغطية الصرف الصحي من مدرسة عبدالنبي بالخير في بني وليد. (الإنترنت)
سرقة أغطية الصرف الصحي من مدرسة عبدالنبي بالخير في بني وليد. (الإنترنت)
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