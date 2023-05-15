«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من هبوب رياح غربية نشطة على الساحل الغربي، وشرقية على أغلب الساحل الشرقي تتراوح سرعتها ما بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر مع احتمال سقوط أمطار على الساحل من زوارة إلى الخمس.

• الرياح غربية إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 15 و 30 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.75 متر.

• البحر قليل الاضطراب ويكون مضطربا على ساحل مصراتة.

• درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب الأتربة العالقة في الجو.

حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 15 مايو 2023)