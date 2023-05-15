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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 مايو 2023, 10:55 صباحا
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي
نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي. (أرشيفية)
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من هبوب رياح غربية نشطة على الساحل الغربي، وشرقية على أغلب الساحل الشرقي تتراوح سرعتها ما بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر مع احتمال سقوط أمطار على الساحل من زوارة إلى الخمس.
• الرياح غربية إلى شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 15 و 30 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.75 متر.
• البحر قليل الاضطراب ويكون مضطربا على ساحل مصراتة.
• درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب الأتربة العالقة في الجو.

حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 15 مايو 2023)

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية سرعتها بين 5 و20 عقدة، تتراوح سرعتها على الساحل من الخليج إلى المرج بين 25 و30 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و2.25 متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر 20 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة إلى متوسطة على الساحل الممتد من الخليج إلى المرج بسبب الأتربة المثارة.

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