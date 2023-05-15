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حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 15 مايو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 مايو 2023, 10:21 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 15 مايو 2023)
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر معظم المناطق بطقس متقلب اليوم الإثنين مصحوبا برياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، ارتفاع درجات الحرارة على مناطق الشمال الشرقي.

رأس اجدير حتى مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة اليوم ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار خصوصا على أبونجيم وبعض مناطق الدواخل ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية على معظم المناطق.

سرت - الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا خصوصا الليلة وغدا على مناطق الجبل الأخضر والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون قوية أحيانا على الخليج وسهل بنغازي مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية تتحول مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية على الخليج وتؤثر غدا على باقي المناطق ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و38 درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق والرياح غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خصوصا على غدامس والحمادة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و29 درجة مئوية على غدامس والحمادة، وبين 34 و37 درجة مئوية على باقي المناطق وتسجل تراجعا من مساء اليوم.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و40 درجة مئوية وتسجل تراجعا من مساء الغد.

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