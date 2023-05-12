جهاز الإسعاف: قتيلان جراء اشتباكات الزاوية.. وبدء إخراج العالقين (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

قال جهاز الإسعاف والطوارئ، مساء اليوم الخميس، إن اشتباكات الزاوية أسفرت عن قتيلين إثنين، في حصيلة أولية، في وقت بدأت فيه عمليات الإجلاء للعالقين بالمنطقة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية، بدء عملية إخراج العائلات العالقة؛ بعدما أطلقت مناشدة للأطراف المتنازعة بهدنة لاستخراج العائلات المحصورة في منطقة النزاع، والتي أطلقت نداء استغاثة للخروج.

توقف الاشتباكات لفترة موقتة في الزاوية

وأكدت الجمعية أن المتطوعين والجهات الطبية والطبية المساعدة والإسعافات ليست موضع استهداف، داعية جميع الأطراف لتسهيل المهمة على فريق الطوارئ إخراج العائلات العالقة.

- شهود عيان بالمدينة: عودة الاشتباكات بين المجموعات المسلحة في الزاوية

وبعد توقف الاشتباكات لفترة موقتة في المدينة، طالب مركز طب الطوارئ والدعم - فرع الغربية، المواطنين العالقين في مناطق الاشتباكات الخروج الآن أو التواصل لتنسيق إخراجهم.

جهاز الإسعاف يطالب عدة فروع بالنفير لدعم فرع الزاوية

كما طالب جهاز الإسعاف والطوارئ كافة فروع المناطق الممتدة من الزاوية إلى العجيلات إعلان حالة النفير والدعم لفرع الزاوية الغرب.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد شهود عيان من الزاوية «بوابة الوسط» بتجدد الاشتباكات بمنطقة ضي الهلال في المدينة، بعد أيام قليلة من الهدوء عقب سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين الحكوميين والقيادات العسكرية.

وتأتي الاشتباكات بعد ساعات من اجتماع رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد، وآمر العمليات العسكرية برئاسة الأركان العامة، وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي وآمر غرفة العمليات المشتركة، ورئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، مع تنسيقية حراك تصحيح المسار بالزاوية الكبر وممثلين عن أعيان المدينة.

سيارات تابعة لمركز طب الطوارئ والدعم - فرع الغربية تنتظر لإجلاء العالقين، الخميس 11 مايو 2023 (صفحة المركز على فيسبوك)

سيارات تابعة لمركز طب الطوارئ والدعم - فرع الغربية تنتظر لإجلاء العالقين، الخميس 11 مايو 2023 (صفحة المركز على فيسبوك)