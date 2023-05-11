فرنسا تطالب بالملاحقة القضائية في «أخطر الجرائم» المرتكبة في ليبيا منذ 2011

القاهرة - بوابة الوسط

طالب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، للتحقيق والملاحقة القضائية في «أخطر الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 2011».

جاء ذلك خلال جلسة إحاطة قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمام مجلس الأمن، بشأن الإجراءات الجديدة للمحكمة حول الجرائم المرتكبة في ليبيا.

وقال مندوب فرنسا إن بلاده «تدعم مكافحة الإفلات من العقاب، وهو أمر ممكن فقط من خلال التعاون النشط بين السلطات الوطنية ومحكمة الجنايات الدولية».

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وأعلن كريم خان، أمام مجلس الأمن اليوم الخميس، أن المحكمة أصدرت أوامر قبضٍ جديدة بشأن متهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا، لافتًا إلى أن فريقًا من المحكمة سيزور ليبيا خلال الأيام القادمة، لبحث فتح مكتب للمحكمة بالتنسيق مع السلطات الليبية.