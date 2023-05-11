تكريم أقدم شرطي مرور في غدامس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

كرّمت مديرية أمن غدامس، اليوم الأربعاء، الحاج الصغير الحاجي، أقدم شرطي مرور بغدامس، ومؤسس قسم المرور والتراخيص بالمدينة.

وأفاد منشور لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على «فيسبوك»، بأن التكريم جاء بمناسبة يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي الموحّد.

اختتام أسبوع المرور العربي

وفي سياق متصل، أقيم مساء اليوم الأربعاء بمدينة البيضاء الحفل الختامي لأسبوع المرور العربي الموحد، بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية وعميد بلدية البيضاء وأعضاء عن إدارة العلاقات والتعاون وإدارة شؤون المرور والتراخيص، وعددٍ من مديري الأمن ومديري الإدارات، وأعيان ومشائخ بلدية الجبل الأخضر.

تخلّل الحفل استعراض لكافة مكونات مديرية أمن البيضاء ومشاركة الحركة العامة للكشاف والمرشدات مفوضية البيضاء والهلال الأحمر ومدرسة الحرية للأطفال، بالإضافة إلى عروض للسيارات الكلاسكية، وبمشاركة نادي الدراجات النارية وفرقة موسيقى الشرطة وعددٍ من الفرق الفنية بالمدينة.

مديرية أمن غدامس تكرّم أقدم شرطي مرور بغدامس، الحاج الصغير الحاجي، الأربعاء 10 مايو 2023 (وزارة الداخلية)

مديرية أمن غدامس تكرّم أقدم شرطي مرور بغدامس، الحاج الصغير الحاجي، الأربعاء 10 مايو 2023 (وزارة الداخلية)