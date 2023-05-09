حكومة الوحدة الوطنية تكلف مديرًا جديدًا لمركز تنمية القوى العاملة الطبية

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي

كلفت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الدكتور مصطفى بعيو مديرًا جديدًا لمركز تنمية القوى العاملة الطبية، بعد إقالة سلفه الدكتور أشرف أبورقبة، حيث جرت أمس الإثنين مراسم التسليم والتسلُّم.

وأصدر نائب رئيس الحكومة وزير الصحة رمضان بوجناح القرار رقم «506» لسنة 2023 والذي كلف بموجبه الدكتور بعيو وأكد في مادته الثالثة على أن «يُعمَل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه ويلغى حكم يخالفه».

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ومركز تنمية القوى العاملة الطبية هو معهد علمي متخصص في التعليم والتدريب للعناصر الطبية والطيية المساعدة تأسس سنة 1994 في طرابلس، كما يهتم المركز بمجال التخطيط والتطوير والأداء والإدارة والاحتفاظ والمعلومات والمعلومات المتعلقة بالموارد البشرية لقطاع الرعاية الصحية.