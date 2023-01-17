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الدبيبة يمنح وزارة الصحة استثناء لإبرام عقود الاستعانة بالمتعاونين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 01:55 صباحا
الدبيبة يمنح وزارة الصحة استثناء لإبرام عقود الاستعانة بالمتعاونين
الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء في أبوقرين، 8 ديسمبر 2022، (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
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منح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وزارة الصحة استثناءً بشأن إبرام عقود للاستعانة بالمتعاونين، بمتعاونين من العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وأفاد منشور لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة موجه إلى وزارة الصحة، ونشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الاستثناء نص على أن تكون تلك العقود في حدود الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز التخصصية، ومن خلال المخصصات المالية المعتمدة للجهة.

- الدبيبة يتخذ جملة من الإجراءات لـ«ترشيد الإنفاق العام»

يأتي هدا الاستثناء بعد صدور منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (6) لسنة 2022 بشأن ترشيد الإنفاق بالقطاع العام، واتخاذ حزمة من الإجراءات، من بينها عدم تجديد عقود المتعاونين مهما كانت طبيعة عملهم اعتبارًا من أول يناير الجاري.

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