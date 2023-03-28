العاملون بـ«الظهرة القروي» في بني وليد يرفضون تغيير مدير المستشفى

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

نظم الموظفون والعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملون بمستشفى الظهرة القروي في مدينة بني وليد، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية رفضا لقرار وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بتغيير المدير الحالي وتكليف مدير جديد بدلا منه.

وقال الموظفون في بيان أصدروه خلال وقفتهم بالمستشفى إنهم «مستمرون في العمل مع الإدارة الحالية التي حلت بعض المشاكل، مثل زيادة المرتبات والإفراجات» المالية للموظفين، ومساهمتها في تجهيز المستشفى من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

- وقفة احتجاجية بمستشفى الظهرة القروي في بني وليد

ورأى العاملون بمستشفى الظهرة القروي أن «أي تغيير للإدارة في الوقت الحالي سيُربك سير العمل داخل المستشفى» الذي يجرى تطويره وتحويله إلى مستشفى مخصص للنساء والولادة بموجب قرار من وزارة الصحة، حسب البيان.

الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمستشفى الظهرة القروي في بني وليد، الثلاثاء 28 مارس 2023. (الإنترنت)

الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمستشفى الظهرة القروي في بني وليد، الثلاثاء 28 مارس 2023. (الإنترنت)

الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمستشفى الظهرة القروي في بني وليد، الثلاثاء 28 مارس 2023. (الإنترنت)

الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمستشفى الظهرة القروي في بني وليد، الثلاثاء 28 مارس 2023. (الإنترنت)

الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمستشفى الظهرة القروي في بني وليد، الثلاثاء 28 مارس 2023. (الإنترنت)

الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمستشفى الظهرة القروي في بني وليد، الثلاثاء 28 مارس 2023. (الإنترنت)