وقفة احتجاجية بمستشفى الظهرة القروي في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

نظم الموظفون العاملون بمستشفى الظهرة القروي في مدينة بني وليد، من أطباء وعناصر طبية مساعدة وإداريين، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن مرتبات الموظفين المتوقفة من سنة 2019، وفتح قناة تواصل مباشر مع وزارة المالية.

وطالب المحتجون، في بيان أصدروه خلال وقفتهم الاحتجاجية بالمستشفى، كلًا من رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الصحة والمالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالإسراع في تسوية الأوضاع الوظيفية للعناصر الطبية والطبية المساعدة والإداريين العاملين بالمستشفى.

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وشدد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية على ضرورة تفعيل القرار رقم (885) بشأن زيادة مرتبات العناصر الطبية والطبية المساعدة بوزارة الصحة، منبهين إلى أنهم سيدخلون في اعتصام مفتوح في حال لم يجر تنفيذ مطالبهم وحقوقهم المشروعة بحسب البيان.

الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمستشفى الظهرة القروي في بني وليد، الثلاثاء 14 مارس 2023. (الإنترنت)

الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمستشفى الظهرة القروي في بني وليد، الثلاثاء 14 مارس 2023. (الإنترنت)

الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمستشفى الظهرة القروي في بني وليد، الثلاثاء 14 مارس 2023. (الإنترنت)

الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمستشفى الظهرة القروي في بني وليد، الثلاثاء 14 مارس 2023. (الإنترنت)

الوقفة الاحتجاجية للعاملين بمستشفى الظهرة القروي في بني وليد، الثلاثاء 14 مارس 2023. (الإنترنت)