محمد امطيريد: باتيلي لا يملك مشروعا واضحا لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

قال الخبير السياسي محمد امطيريد إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي لا يملك مشروعا واضحا لإجراء الانتخابات، «ويحاول تخدير الشعب الليبي»، والمجتمع الدولي، وعلى رأسه روسيا، لا يريد الانتخابات.

وتابع امطيريد أن لجنة «6+6» إذا خرجت بقوانين فلن يكون هناك جسم تنفيذي يستطيع تنظيم الانتخابات سواء حكومة عبدالحميد الدبيبة التي رفضت قرارات مجلس النواب أو حكومة فتحي باشاغا التي لا تملك الصلاحيات، حسب حديثه خلال حلقة برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، المذاعة أمس الأحد.

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وأكمل: «ليبيا تمر بحقبة من الاستثناءات، والجميع كانوا يحملون جنسيات مزدوجة ويشغلون مناصب فلماذا الآن يعرقلون ترشح مزدوجي الجنسية؟».