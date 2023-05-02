  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في «هنا ليبيا»: احتجاج لمعيدي جامعة مصراتة.. وارتفاع أسعار الخضراوات بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 10:23 مساء
شاهد في «هنا ليبيا»: احتجاج لمعيدي جامعة مصراتة.. وارتفاع أسعار الخضراوات بطرابلس
برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الثلاثاء 2 مايو 2023.
alwasat radio

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الثلاثاء، الضوء على الوقفة الاحتجاجية لأعضاء هيئة التدريب في جامعة مصراتة للمطالبة بتسوية الدرجات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات، وزيادة المرتبات والتأمين الطبي، أسوة بباقي القطاعات، وهو ما تزامن مع وقفة احتجاجية أخرى لموظفي وزارة التعليم العالي أمام مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة في العاصمة طرابلس، احتجاجًا على عدم حصولهم على رواتبهم منذ سنوات.

ارتفاع ملحوظ في أسعار الخضراوات بطرابلس
كما تجولت عدسة «هنا ليبيا» داخل الأسواق المحلية لبيع الخضراوات في العاصمة طرابلس، واستطلعت رأي المواطنين بعدما شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار.

انطلاق موسم الجلامة بسلوق
وبالنسبة للطقوس، بدأ موسم جزّ صوف الأغنام، المعروف محليًا باسم موسم «الجلامة» في سلوق، حيث يجز صوف الأغنام للاستفادة منه بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. وللجلامة طقوس تراثية خاصة يتوارثها الليبيون ترتبط بأغانٍ شعبية ينشدها الجلامة، تتناول موضوعات عديدة اجتماعية وسياسية وعاطفية.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة الوسط
- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة الوسط على فيسبوك

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - الآلاف يفرون من الحرب في السودان إلى دول مجاورة

كاريكاتير خيري - الآلاف يفرون من الحرب في السودان إلى دول مجاورة
«سامسونغ» تمنع جزءا من موظفيها من استخدام «تشات جي بي تي»

«سامسونغ» تمنع جزءا من موظفيها من استخدام «تشات جي بي تي»
متسلق أميركي.. أول أجنبي يفقد حياته خلال الصعود على «إيفرست» هذا الموسم

متسلق أميركي.. أول أجنبي يفقد حياته خلال الصعود على «إيفرست» هذا الموسم
الشاوش: إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس سابقة غريبة

الشاوش: إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس سابقة غريبة
الشويهدي يقدم مقترحا جديدا لإنشاء صندوق التضامن الخاص بالنادي الأهلي بنغازي

الشويهدي يقدم مقترحا جديدا لإنشاء صندوق التضامن الخاص بالنادي الأهلي بنغازي
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا

ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
اكتمال عقد المتأهلين للمربع الذهبي في كأس الصالات

اكتمال عقد المتأهلين للمربع الذهبي في كأس الصالات
طلبات توصيل بالجملة تفضح مركز اتصالات سري في الهند

طلبات توصيل بالجملة تفضح مركز اتصالات سري في الهند
المفوضية الأممية للاجئين: أكثر من 800 ألف شخص قد يفرّون من السودان

المفوضية الأممية للاجئين: أكثر من 800 ألف شخص قد يفرّون من السودان
مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين

مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين
عطبرة.. من مهد الثورة السودانية إلى نقطة عبور للفارين من الحرب

عطبرة.. من مهد الثورة السودانية إلى نقطة عبور للفارين من الحرب
«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟

«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟
«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة

«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل

«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل
«مات والكاميرا في يده».. آلة تصوير مفقودة توثق لحظات مقتل صحفي ياباني في ميانمار 2007

«مات والكاميرا في يده».. آلة تصوير مفقودة توثق لحظات مقتل صحفي ياباني في ميانمار...
أشهر قواميس البرازيل يعتمد اسم «بيليه» كمرادف لكلمة «فريد»

أشهر قواميس البرازيل يعتمد اسم «بيليه» كمرادف لكلمة «فريد»
كاريكاتير حليم - يوم العمال!

كاريكاتير حليم - يوم العمال!
أندية الدرجة الأولى ترفض انطلاق مرحلة الإياب قبل تلقي الدعم

أندية الدرجة الأولى ترفض انطلاق مرحلة الإياب قبل تلقي الدعم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مفوضية الانتخابات توجه رسالة في الذكرى الخامسة لتفجير مقرها (فيديو)
مفوضية الانتخابات توجه رسالة في الذكرى الخامسة لتفجير مقرها ...
توسع الحرائق في غابات لاثرون ومؤسسة رؤية تناشد فرق الإنقاذ التوجه إلى المنطقة
توسع الحرائق في غابات لاثرون ومؤسسة رؤية تناشد فرق الإنقاذ التوجه...
إحياء اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام في طرابلس
إحياء اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام في طرابلس
شاهد «اقتصاد بلس»: عمال ليبيا دون تأمينات صحية وبرواتب ضعيفة
شاهد «اقتصاد بلس»: عمال ليبيا دون تأمينات صحية وبرواتب ضعيفة
شاهد في «هنا ليبيا»: احتجاج لمعيدي جامعة مصراتة.. وارتفاع أسعار الخضراوات بطرابلس
شاهد في «هنا ليبيا»: احتجاج لمعيدي جامعة مصراتة.. وارتفاع أسعار ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
المزيد
شاهد في «هذا المساء»: الجزائر وليبيا.. اتهامات بالتدخل بين الادعاء والحقيقة
شاهد في «هذا المساء»: الجزائر وليبيا.. اتهامات بالتدخل بين ......
الإنتربول يشطب مذكرة التوقيف ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا
الإنتربول يشطب مذكرة التوقيف ضد رئيس المؤسسة الليبية ......
استكمال التصاميم الفنية وتحديد مواقع 500 مدرسة جديدة
استكمال التصاميم الفنية وتحديد مواقع 500 مدرسة جديدة...
شاهد في «هنا ليبيا»: احتجاج لمعيدي جامعة مصراتة.. وارتفاع أسعار الخضراوات بطرابلس
شاهد في «هنا ليبيا»: احتجاج لمعيدي جامعة مصراتة.. وارتفاع ......
شاهد «اقتصاد بلس»: عمال ليبيا دون تأمينات صحية وبرواتب ضعيفة
شاهد «اقتصاد بلس»: عمال ليبيا دون تأمينات صحية وبرواتب ضعيفة...
المزيد