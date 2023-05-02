شاهد في «هنا ليبيا»: احتجاج لمعيدي جامعة مصراتة.. وارتفاع أسعار الخضراوات بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

سلط برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الثلاثاء، الضوء على الوقفة الاحتجاجية لأعضاء هيئة التدريب في جامعة مصراتة للمطالبة بتسوية الدرجات الوظيفية المتوقفة منذ سنوات، وزيادة المرتبات والتأمين الطبي، أسوة بباقي القطاعات، وهو ما تزامن مع وقفة احتجاجية أخرى لموظفي وزارة التعليم العالي أمام مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة في العاصمة طرابلس، احتجاجًا على عدم حصولهم على رواتبهم منذ سنوات.

ارتفاع ملحوظ في أسعار الخضراوات بطرابلس

كما تجولت عدسة «هنا ليبيا» داخل الأسواق المحلية لبيع الخضراوات في العاصمة طرابلس، واستطلعت رأي المواطنين بعدما شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار.

انطلاق موسم الجلامة بسلوق

وبالنسبة للطقوس، بدأ موسم جزّ صوف الأغنام، المعروف محليًا باسم موسم «الجلامة» في سلوق، حيث يجز صوف الأغنام للاستفادة منه بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. وللجلامة طقوس تراثية خاصة يتوارثها الليبيون ترتبط بأغانٍ شعبية ينشدها الجلامة، تتناول موضوعات عديدة اجتماعية وسياسية وعاطفية.

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