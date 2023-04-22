بالصور.. انتهاء خطة تأمين صبراتة لشهر رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن صبراتة انتهاء المرحلة الأخيرة من خطة تأمين المدينة التي شرعت في تنفيذها مع بداية شهر رمضان المبارك وإعادة الوضع لطبيعته.

إزالة الحواجز الخرسانية في صبراتة

وحسب بيان صادر عن المديرية، فقد صدرت التعليمات مساء اليوم الجمعة لوحدة الشؤون الفنية بإزالة الحواجز الخرسانية المستعملة في تحوير وقفل بعض المسارات داخل المدينة.

بالصور.. مدير أمن طرابلس يتابع تنفيذ خطة تأمين العاصمة خلال رمضان

كما كلف مكتب المناوبة بضرورة الإشراف المباشر بالتعاون مع مكتب الخدمات العامه صبراتة بشأن افراغ شوارع المدينة من القمامة، وفضلات الباعه المتجولين.

من عملية إزالة الحواجز الخرسانية المستعملة في تحوير وقفل بعض المسارات في صبراتة، 21 أبريل 2023. (مديرية أمن صبراتة)

من عملية إزالة الحواجز الخرسانية المستعملة في تحوير وقفل بعض المسارات في صبراتة، 21 أبريل 2023. (مديرية أمن صبراتة)

من عملية إزالة الحواجز الخرسانية المستعملة في تحوير وقفل بعض المسارات في صبراتة، 21 أبريل 2023. (مديرية أمن صبراتة)

من عملية إزالة الحواجز الخرسانية المستعملة في تحوير وقفل بعض المسارات في صبراتة، 21 أبريل 2023. (مديرية أمن صبراتة)