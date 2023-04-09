بالصور.. مدير أمن طرابلس يتابع تنفيذ خطة تأمين العاصمة خلال رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى مدير أمن طرابلس اللواء خليل مصطفى وهيبة، جولة ميدانية تفقدية السبت، على التمركزات الأمنية التابعة للمديرية داخل العاصمة، رفقة الأجهزة الأمنية الأخرى المشاركة في تنفيذ خطة تأمين طرابلس طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وأثنى مدير الأمن، خلال هذه الجولة، على الجهود التي يبذلها أعضاء الشرطة في تنفيذ المهام المكلفين بها؛ مشيداً بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار داخل العاصمة؛ مطالباً ببذل المزيد من الجهد والعطاء خدمةً للصالح العام، وفق بيان لمديرية أمن طرابلس أمس.

توجيه برفع وتيرة العمل الأمني

وأوضح مدير الأمن للعناصر الأمنية المكلفة بتنفيذ الخطة بضرورة التحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن والمواطن والرفع من وتيرة العمل الأمني، خاصةً في هذه الأيام التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على الأسواق والمتاجر.

وشدد على ضرورة معاملة المواطنين معاملة حسنة وإظهار الصورة المثلى لرجال الشرطة والأمن، وعدم التهاون مع الخارجين على القانون لفرض السيطرة الأمنية داخل العاصمة طرابلس.

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وعقب الجولة زار مدير الأمن عضو الشرطة التابع للمهام الخاصة بمصحة غوط الشعال التخصصية، للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة أثناء تأديته لعمله، متمنياً له الشفاء العاجل؛ كما أوصى مدير الأمن إدارة المصحة بالاهتمام بعضو الشرطة وتقديم كافة الرعاية الصحية له.

مدير أمن طرابلس اللواء خليل مصطفى وهيبة، جولة ميدانية تفقدية على التمركزات الأمنية. 8 إبريل 223. (مديرية أمن طرابلس)

مدير أمن طرابلس اللواء خليل مصطفى وهيبة، جولة ميدانية تفقدية على التمركزات الأمنية. 8 إبريل 223. (مديرية أمن طرابلس)

مدير أمن طرابلس اللواء خليل مصطفى وهيبة، جولة ميدانية تفقدية على التمركزات الأمنية. 8 إبريل 223. (مديرية أمن طرابلس)

مدير أمن طرابلس اللواء خليل مصطفى وهيبة، جولة ميدانية تفقدية على التمركزات الأمنية. 8 إبريل 223. (مديرية أمن طرابلس)

مدير أمن طرابلس اللواء خليل مصطفى وهيبة، جولة ميدانية تفقدية على التمركزات الأمنية. 8 إبريل 223. (مديرية أمن طرابلس)

مدير أمن طرابلس اللواء خليل مصطفى وهيبة، جولة ميدانية تفقدية على التمركزات الأمنية. 8 إبريل 223. (مديرية أمن طرابلس)

مدير أمن طرابلس اللواء خليل مصطفى وهيبة، جولة ميدانية تفقدية على التمركزات الأمنية. 8 إبريل 223. (مديرية أمن طرابلس)

مدير أمن طرابلس اللواء خليل مصطفى وهيبة، جولة ميدانية تفقدية على التمركزات الأمنية. 8 إبريل 223. (مديرية أمن طرابلس)

مدير أمن طرابلس اللواء خليل مصطفى وهيبة، جولة ميدانية تفقدية على التمركزات الأمنية. 8 إبريل 223. (مديرية أمن طرابلس)