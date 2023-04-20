النيابة: حبس 26 متهما ببيع لحوم فاسدة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب النائب العام حبس 26 شخصا احتياطيا في بنغازي بتهمة بيع كميات من اللحوم الفاسدة في بنغازي، رغم علمهم بعدم صلاحيتها.

وباشرت النيابة العامة في بنغازي التحقيق في تقارير حول طرح لحوم غير صالحة للاستهلاك في المدينة، حيث جرى توجيه حملة إلى محال بيع اللحوم لمعاينة السلع المعروضة بها، حسب بيان المكتب على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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واتضح لخبراء الإصحاح البيئي خلال الحملة، غياب الاشتراطات الصحية في 14 محل جزارة، وتعمدها مخالفة قواعد وضوابط حماية المستهلك.

لحم يظهر عليه التخسر.

دواجن فاسدة مضبوطة خلال الحملة.