ضبط شخص متهم بسرقة هاتف محمول من أحد المحال المتخصصة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء قسم الدوريات والتمركزات الأمنية التابعون لمديرية أمن بنغازي من ضبط شخص متهم بسرقة هاتف محمول من أحد محال بيع الهواتف المحمولة بالقرب من مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث قبل أن يلوذ بالفرار.

وأوضحت المديرية أن المتهم ألقي القبض عليه بحديقة شارع عشرين وبحوزته الهاتف المسروق ومبلغ مالي قدره 1700 دينار، مؤكدة تسليمه إلى مركز شرطة رأس إعبيدة كونه جهة الاختصاص، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأوضحت المديرية أن هذا الإجراء جرى بعد مراقبة المتهم خلال البحث عنه إثر بلاغ تقدم به أحد أصحاب محال بيع الهواتف المحمولة لدورية الثبوت التابعة لقسم الدوريات والتمركزات الأمنية ضد شخص قام بسرقة هاتف محمول غالي الثمن من محله ولاذ بالفرار.

المتهم بعد القبض عليه من قبل قسم الدوريات في بنغازي. (مديرية من بنغازي)