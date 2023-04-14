«مكافحة الإرهاب» تسيير دوريات في 4 مناطق لمجابهة التهريب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوة مكافحة الإرهاب تسيير دوريات ثابتة ومتحركة بمناطق أبوقرين وزمزم والقداحية والوشكة بهدف قطع الطريق أمام مجموعات التهريب وبعض شبكات الإجرام.

وقال المركز الإعلامي لقوة مكافحة الإرهاب في بيان مقتضب، إن دورياتها جابت أماكن متفرقة من المناطق المذكورة كما أقامت عديد نقاط الاستيقاف.

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وشدد البيان على مواصلة تسيير الدوريات بشكل منظم ووفقًا لخطة أمنية سبق اعتمادها تستهدف تضييق الخناق على المهربين والعابثين بمصير بلادنا.

وفي مارس الماضي، أعلنت قوة مكافحة الإرهاب القبض على عدد من المهاجرين غير الشرعيين. وقال المركز الإعلامي للقوة في بيان آنذاك، إن «السرية الرابعة بالكتيبة (60) التابعة للقوة تمكنت من القبض على عدد من المهاجرين غير الشرعيين في أحد الأودية الواقعة بين بوابة الشقيقة ومنطقة بئر غني (الواقعتين بين مدينتي غريان ومزدة)».

دوريات تابعة لقوة مكافحة الإرهاب، 13 أبريل 2023. (صفحة القوة على فيسبوك)

دوريات تابعة لقوة مكافحة الإرهاب، 13 أبريل 2023. (صفحة القوة على فيسبوك)

دوريات تابعة لقوة مكافحة الإرهاب، 13 أبريل 2023. (صفحة القوة على فيسبوك)

دوريات تابعة لقوة مكافحة الإرهاب، 13 أبريل 2023. (صفحة القوة على فيسبوك)