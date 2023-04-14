حملة تفتيش على محال اللحوم والخضروات في يفرن

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدية، زيارة ميدانية استهدفت محال اللحوم الطازجة والمجمدات وبيع الخضروات والفواكه بمدينة يفرن.

وقال المركز في بيان، إن الحملة استهدفت التفتيش على مدى مطابقة هذه المحال للمواصفات القياسية الليبية والاشتراطات الصحية، لافتا إلى اتخاذ إجراءات ضبطية وقانونية دون أن تكشف عن ماهيتها.

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وأشار البيان كذلك إلى توجيه إخطارات إدارية بالمخالفات الفنية لأصحاب الأنشطة.

مفتشو مركز الرقابة على الأغذية خلال جولة بمحال الخضروات واللحوم في يفرن، 14 أبريل 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

مفتشو مركز الرقابة على الأغذية خلال جولة بمحال الخضروات واللحوم في يفرن، 14 أبريل 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)