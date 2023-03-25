مصادرة أغذية منتهية الصلاحية في القريات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مركز الرقابة على الأغذية اليوم السبت، مصادرة مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى غير صالحة للاستهلاك في بلدية القريات.

وقال المركز في بيان إن مفتشيه بمكتب القريات قادوا حملة تفتيش واسعة رفقة جهاز الحرس البلدي على بعض المحلات التجارية في البلدية، ومنها محلات لحوم وخضروات وفواكه.

تسجيل مخالفات لأصحاب المحلات

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تسجيل العديد من المخالفات، ومصادرة المواد المنتهية الصلاحية.

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وأمس الجمعة، أثبت مراقبو المركز مخالفات جسيمة عقب جولات تفتيشية داخل بلدية عين زارة، خاصة في محلات بيع اللحوم بمنطقة طريق شوك، ومنها وجود دجاج مجمد منتهي الصلاحية، وظهور علامات تعفن وفساد على بعض اللحوم، وعدم الالتزام بالشهادات الصحية لدى بعض العاملين.

مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري في القريات. (مركز الرقابة على الأغذية)

مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري في القريات. (مركز الرقابة على الأغذية)

مواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري في القريات. (مركز الرقابة على الأغذية)