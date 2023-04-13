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قبيل إحاطة باتيلي.. السني يبحث مع مندوب روسيا بالأمم المتحدة التطورات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 01:58 صباحا
قبيل إحاطة باتيلي.. السني يبحث مع مندوب روسيا بالأمم المتحدة التطورات في ليبيا
مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني يجتمع مع مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا، الأربعاء 12 أبريل 2023 (حساب السني على تويتر)
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التقى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، اليوم الأربعاء، مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نبينزيا، وذلك قبيل الجلسة الخاصة بليبيا يوم 18 أبريل الجاري.

وقال السني عبر حسابه في موقع «تويتر»، إن اللقاء جاء في إطار رئاسة ‎روسيا لمجلس الأمن هذا الشهر، حيث تناول الطرفان تطورات الوضع في ليبيا والتحديات التي تواجه المسار السياسي والعملية الانتخابية.

- تحت رئاسة روسيا.. باتيلي يقدم إحاطة لمجلس الأمن 18 أبريل الجاري

السني بحث مع مندوب روسيا دور موسكو لدعم الاستقرار في ليبيا
وأضاف أن اللقاء تناول «دور روسيا المحوري الذي يمكن أن تلعبه لدعم الاستقرار في ليبيا، وأهمية العمل المشترك لدعم إرادة الليبيين للخروج من الأزمة وإنهاء كافة أنواع التدخلات الخارجية».

ويقدم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي يوم 18 أبريل إلى مجلس الأمن الدولي إحاطة مفتوحة، تليها جلسة مشاورات مغلقة حول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

إحاطة باتيلي المرتقبة
وتعقد الجلسة تحت الرئاسة الدورية لروسيا لشهر أبريل، ويقدم خلالها أيضًا رئيس لجنة الجزاءات بشأن ليبيا، المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970، السفير كيميهيرو إشيكاني (اليابان)، إيجازًا عن أنشطة اللجنة.

وخلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، في السابع والعشرين من فبراير الماضي طرح المبعوث الأممي مبادرةً تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023. كما تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات.

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