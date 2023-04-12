ضبط متهم سرق مواطنًا بقوة السلاح في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، ضبط متهم قام برفقة آخر بسرقة مواطن بقوة السلاح في طرابلس، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وإحالته إلى مركز شرطة الحي الصناعي من حيث الاختصاص.

وأفاد منشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك» بأن مركز شرطة الحي الصناعي بمديرية أمن طرابلس تلقى بلاغًا بشأن قيام شخصين مجهولي الهوية باعتراض سبيل أحد المواطنين وإشهار مسدس عليه، وتقييده داخل منزل تحت الإنشاء والاستيلاء منه، على 1480 دينارًا وجهاز هاتف نقال.

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وباشر أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس الواقعة، حيث جرى التعرف على أحد المتهمين في الواقعة وضبطه، بحسب البيان.

وأشارت الوزارة إلى أن الأجهزة الأمنية حددت هوية الشخص الثاني ولا يزال البحث والتحري مستمرين لضبطه.