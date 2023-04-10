ضبط المتورطين في سرقة 75 ألف دينار من منزل بطريق المطار في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة طريق المطار في العاصمة طرابلس المتورطين في واقعة سرقة 75 ألف دينار من أحد المنازل.

وتقدم مواطن ببلاغ في المركز بشأن سرقة 45 ألف دينار من منزله، إضافة إلى مصوغات ذهبية بقيمة 30 ألف دينار وحاسب آلي، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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وتمكن أعضاء التحريات من التعرف على المتهمين بسرقة تلك الأغراض، وذلك خلال نحو ثلاث ساعات من الإبلاغ، وضبطوهما في مكان بجوار منزل المشتكي، الذي تعرف على المسروقات بحوزتهما.

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المتهمين، ثم أحيلا إلى جهات الاختصاص.