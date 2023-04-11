الشهوبي يعلن بدء تنفيذ 4 طرق بعد عيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد سالم الشهوبي، بدء تنفيذ 4 طرق في شرق وغرب وجنوب ليبيا بعد عيد الفطر المبارك، بحسب منصة «حكومتنا».

جاء إعلان الشهوبي خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية ورؤساء الأجهزة التنفيذية، تنفيذًا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

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وقالت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع خُصِّص لمناقشة آلية تنفيذ الطرق الرابطة بين المدن، ومنها «طريق أوباري - سبها، وطريق أم الأرانب - القطرون، وطريق العزيزية - نالوت، وطريق أجدابيا - جالو».

وأكد الشهوبي خلال اللقاء «أن العمل سيبدأ في هذه الطرق بعد عيد الفطر المبارك بعد أن صدرت الموافقة عليها من ديوان المحاسبة».