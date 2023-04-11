بدء تسلم شكاوى المستفيدين من قروض الإسكان في 3 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة اليوم الثلاثاء فتح باب تسلُّم شكاوى المواطنين المتعلقة بتنفيذ عملية الإقراض في ثلاث بلديات.

وقالت اللجنة إن البلديات هي الجفرة وسوق الخميس وتراغن التي أعلنت فيها قوائم المستفيدين بعد استكمال إجراءاتها، حسب بيان وزارة الإسكان والتعمير في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وتستقبل اللجنة الشكاوى عبر البريد الإلكتروني «[email protected]»، على أن تتضمن الشكوى: «الاسم رباعي والرقم الوطني ورقم الإثبات الشخصي (بطاقة شخصية أو جواز سفر) ورقم الهاتف واسم البلدية ورقم الملف وتوضيح مفصل للشكوى المقدمة، وأن يكون طلب الشكوى كتابيا وممهورا بالتوقيع»، مشيرة إلى غلق باب تقديم الشكاوى بعد أسبوعين.

المرحلة الأولى من المبادرة سارية

ويوم الأحد الماضي، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أن المرحلة الأولى من المبادرة، بواقع 25 ألف قرض، سارية تماما، لافتا إلى أن القرار المتداول بشأن وقف تمويل الأغراض السكنية يتعلق بالمرحلة الثانية التي لم تُعلن بعد.

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جاء ذلك تعليقا على تداول قرار رقم 200 لسنة 2023 صادر عن الدبيبة ينص على إلغاء قراره رقم 1055 لسنة 2022 بشأن تخصيص مبلغ مالي لدعم تمويل الأغراض السكنية، وإلغاء جميع الآثار المترتبة عنه.