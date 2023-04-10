ارتفاع الدولار والإسترليني أمام الدينار بالسوق الموازية ( 10 أبريل 2023)

ارتفع سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية عند 5.11 دينار اليوم الإثنين ( 10 أبريل 2023) مقابل 5.10 دينار في السوق الموازية أمس الأحد.
كذلك، ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترليني عند 6.20 دينار مقابل 6.18 دينار، واليورو عند 5.49 دينار مقابل 5.48 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.
سعر الليرة التركية والدينار النونسي مقابل الدينار
وحافظت الليرة التركية على سعر صرف ثابت عند 0.27 دينار، والدينار التونسي عند 1.65 دينار ليبي، فيما ارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 247 دينار مقابل 245 دينار.
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