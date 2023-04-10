ارتفاع الدولار والإسترليني أمام الدينار بالسوق الموازية ( 10 أبريل 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر صرف الدولار أمام العملة الليبية عند 5.11 دينار اليوم الإثنين ( 10 أبريل 2023) مقابل 5.10 دينار في السوق الموازية أمس الأحد.

كذلك، ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترليني عند 6.20 دينار مقابل 6.18 دينار، واليورو عند 5.49 دينار مقابل 5.48 دينار، وفق تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.