قسم حماية الطفل والأسرة بـ«أمن بنغازي» يبحث تنظيم حملة لمساعدة العائلات المحتاجة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث قسم حماية الطفل والأسرة التابع لمديرية أمن بنغازي تنظيم حملة خيرية لمساعدة الأسر المحتاجة، وحملة أخرى لدور المسنين، للوقوف على احتياجاتهم ودعهمهم.

جاء ذلك في اجتماع ضم رئيسة القسم عقيد مرعية الفرجاني، ورئيسة مكتب شؤون المرأة بالقيادة العامة للقوات المسلحة الدكتورة عائشة البرغثي، ورئيسة مكتب شؤون المرأة بمجلس حكماء بنغازي سلوى الماجري، ورئيس منظمة «لا لجسور المعاقين» الدكتورة ليلي الأوجلي، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

- افتتاح قسم حماية الطفل والأسرة في مديرية أمن بنغازي

كما حضر اللقاء ممثلة عن الخدمة الاجتماعية فريحة الرياني، وممثلة عن منظمة الطموح خديجة الفزاني، وعن مشائخ بنغازي عفيفة المجبري، وعن نقابة الخدمة الاجتماعية أسماء البركي.