افتتاح قسم حماية الطفل والأسرة في مديرية أمن بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي افتتاح قسم حماية الطفل والأسرة التابع لها اليوم الجمعة.

جاء ذلك ضمن احتفالية اليوم الجمعة بحضور قيادات أمنية وممثلين عن منظمات مدنية، حسب ما جاء على صفحة المديرية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وشارك في الاحتفالية أيضاً مدير أمن بنغازي اللواء نوري السعيد، ووزير الداخلية في الحكومة المُكلّفة من مجلس النواب اللواء عصام بوزريبة.

افتتاح قسم حماية الطفل والأسرة في مديرية أمن بنغازي، 17 مارس 2023، (صفحة المديرية على فيسبوك)

افتتاح قسم حماية الطفل والأسرة في مديرية أمن بنغازي، 17 مارس 2023، (صفحة المديرية على فيسبوك)

افتتاح قسم حماية الطفل والأسرة في مديرية أمن بنغازي، 17 مارس 2023، (صفحة المديرية على فيسبوك)