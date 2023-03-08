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«الداخلية» تشكل لجنة لمقارنة دليل حماية الطفل في ليبيا بمسودة «يونيسف»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 11:53 صباحا
«الداخلية» تشكل لجنة لمقارنة دليل حماية الطفل في ليبيا بمسودة «يونيسف»
اجتماع إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية بشأن دليل حماية الطفل، 8 مارس 2023، (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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قررت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تشكيل لجنة لدراسة الدليل الإرشادي الخاص بالنصوص القانونية المتعلقة بحماية الطفل، ومقارنته بالمسودة المقدمة من منظمة «يونيسف» في الموضوع نفسه.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الثلاثاء في إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة، ضم نائب مدير الإدارة لواء جلال سعد هويدي، ورئيس مكتب حماية الطفل والأسرة عقيد زينب مهذب، ورئيس مكتب التوثيق والمعلومات بالإدارة مقدم عبدالرؤوف الصالح، وعدد من رؤساء أقسام حماية الطفل والأسرة بمديريات الأمن، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مناقشة أعمال أقسام حماية الطفل والأسرة
وتناول الاجتماع الأعمال المنجزة في أقسام حماية الطفل والأسرة بالمديريات، والإجراءات المتخذة لتحويل القضايا المعروضة أمامها إلى النيابة العامة.

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وأكد الحضور ضرورة اجتماع الجهات ذات العلاقة من وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والخارجية لتسهيل إجراءات القضايا التي ترد من مكتب حماية الطفل والأسرة والأقسام التابعة له بالمديريات.

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