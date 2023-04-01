تخصيص 3.5 مليون دينار لحل المختنقات في كلية اللغات شحات

القاهرة - بوابة الوسط

خصصت الحكومة المكلفة من مجلس النواب 3.5 مليون دينار، لإجراء إصلاحات بكلية اللغات شحات جامعة عمر المختار.

ونشرت بلدية شحات في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» القائمة الموضحة بها القيم التقديرية للمشاريع العاجلة لحل المختنقات للجامعات لسنة 2023 والخاصة بالتعليم العالي.

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