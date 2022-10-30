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«تمكين المرأة» بجامعة عمر المختار ينظم ندوة حول الوقاية من سرطان الثدي

البيضاء - بوابة الوسط الأحد 30 أكتوبر 2022, 11:54 مساء
«تمكين المرأة» بجامعة عمر المختار ينظم ندوة حول الوقاية من سرطان الثدي
الدكتورة أريج الورفلي (بوابة الوسط)
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نظم مكتب تمكين المرأة بكلية الآداب في الجامعة عمر المختار، الأحد، ندوة «الحماية الوقاية العلاج من سرطان الثدي» ضمن نشاط المكتب التوعوي.

وتحدثت أستاذ مادة الإرشاد الأسري والخدمة الاجتماعية في قسم علم الاجتماع بالكلية الدكتورة أريج الورفلي، خلال الندوة عن دور الوعي الاجتماعي بالصحة في الوقاية من الأمراض لمواجهة مرض سرطان الثدي.

وشهدت كلية الآداب قبل ذلك حفل تكريم الأستاذة تكريم عزة أبوغندورة من قبل أعضاء هيئة التدريس بالكلية والموظفات اللاتي درسن وتخرجن وعملن أثناء عمادة الأستاذة أبوغندورة للكلية.

وتناولت الندوة الجانب الصحي والدعم النفسي والاجتماعي والديني في مجابهة هذا المرض والتخفيف من حدته، فهو يعد السبب الثاني في الوفاة حول العالم، حيث تسجل 1.38 مليون إصابة سنويا و458 ألف وفاة.

التعريف بسرطان الثدي
وسرطان الثدي هو نمو غير طبيعي وغير مسيطر عليه في خلايا وأنسجة الثدي، وهو أكبر أنواع السرطان انتشارا، يظهر في أنسجة الثدي مع ظهور كتلة في الثدي تقشر الجلد، بالإضافة إلى وجود سائل قادم من الحلمة، أو بقع حمراء متقشرة في حالة انتشار المرض في الجسم تظهر آلام العظام، وانتفاخ في الغدد الليمفاية وضيف في التنفس أو إصفرار الجلد.

أهداف الندوة
وتهدف الندوة إلى التعريف بمرض سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر والكشف الدوري، ورفع مستوى الوعي والتثقيف لدى النساء، والتعرف على طرق الوقاية من سرطان الثدي، والتعرف على كيفية الفحص الذاتي للثدي، ودور المساندة الاجتماعية والنفسية من المحيطين بمريض شرطان الثدي.

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