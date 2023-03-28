موقف سيارات.. في ميدان الشهداء (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طرابلس افتتاح موقف سيارات في ميدان الشهداء خلال الفترة من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الرابعة قبل صلاة الفجر.

وأشارت إلى أن هذا القرار نتيجة الإقبال الشديد للمواطنين على موسم ليالي المدينة الثقافي المقام بالمدينة القديمة، والذي يمتد طوال شهر رمضان المبارك، وفق منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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فعاليات «ليالي المدينة»

وانطلقت أولى فعاليات «ليالي المدينة» الأحد الماضي بقائمة من الفقرات مثل معرض «ضفاف» الذي جاء بمساهمة نخبة من الفنانين بإشراف الجمعية الليبية للفنون التشكيلية، كذلك ما يتعلق بالسينما والمسرح إضافة لركن المرأة، حيث تتواصل سلسلة الفعاليات طوال الشهر الفضيل

ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، 27 مارس 2023. (مديرية أمن طرابلس)

ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، 27 مارس 2023. (مديرية أمن طرابلس)