حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 24 مارس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة اليوم الجمعة على بعض مناطق الشمال الشرقي، تمتد لمناطق الواحات تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، أن الأجواء تستقر تدريجيا على بقية مناطق البلاد.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 19 و23 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة اليوم خصوصا على الجبل الأخضر وجنوبه، وأقصى الساحل الشرقي، والرياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة السرعة تقل سرعتها تدريجيا غدا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على الجبل الأخضر وتسجل زيادة تدريجية من الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و26 درجة مئوية وتسجل زيادة تدريجية من الغد.