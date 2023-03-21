اتفاق بين ديوان المحاسبة والمجتمع المدني على وضع استراتيجية للتعاون

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق ديوان المحاسبة في طرابلس مع بعض مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني على وضع استراتيجية للتعاون بين الطرفين وإنشاء شبكة من المنظمات، تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين للعمل المشترك، بحسب ما أعلنه الديوان.

جاء الاتفاق خلال الاجتماع التنسيقي الثاني لديوان المحاسبة مع بعض منظمات المجتمع المدني، الذي عُقِد اليوم الثلاثاء، بمقر الديوان في العاصمة طرابلس.

وقال ديوان المحاسبة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع الثاني يأتي «استكمالًا للاجتماع التنسيقي الأول، وتعزيزًا للدور التعاوني بين الأجهزة العليا للرقابة ومؤسسات المجتمع المدني لأجل مكافحة الفساد، ووفقًا للاختصاصات المخول بها الديوان وفق قانون إعادة تنظيمه والقرارات التنظيمية الصادرة عن رئاسة الديوان بشأن استراتيجيات الاتصال والتواصل مع المجتمع المدني، وما تنادي به المنظمات الدولية المعنية بعمل الديوان بضرورة التواصل مع أصحاب المصلحة».

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التعاون بين ديوان المحاسبة والمجتمع المدني

وأوضح الديوان أن الاجتماع مع بعض مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني يأتي «باعتبارها أحد أهم مكونات نظام النزاهة الوطني لعرض مكافحة الفساد وتجفيف منابعه، وتعزيز التدابير الوقائية منه من خلال الشفافية والمحاسبة والمساءلة، وممارسة الضغط المجتمعي لتبني توصيات الديوان والتوعية المجتمعية، والتجاوب مع تقاريره وتحقيق الأثر الرقابي الإيجابي وتقديم البيانات والمعلومات الداعمة لعمل الديوان، وتنظيم صالونات علمية ثقافية تسهم في نبذ ممارسات الفساد وتوعية المواطنين بدورهم في حماية المال العام».

وأضاف ديوان المحاسبة أن الحاضرين للاجتماع التنسيقي الثاني «اتفقوا على وضع استراتيجية لهذا التعاون وكذلك إنشاء شبكة من هذه المنظمات، توطئة لإبرام مذكرات تفاهم تفضي للعمل المشترك وتحقيق الأثر الفعال والمشترك في مكافحة الفساد وتحقيق رقابة فعالة».

الاجتماع التنسيقي الثاني بين ديوان المحاسبة والمجتمع المدني، الثلاثاء 21 مارس 2023. (ديوان المحاسبة)

الاجتماع التنسيقي الثاني بين ديوان المحاسبة والمجتمع المدني، الثلاثاء 21 مارس 2023. (ديوان المحاسبة)