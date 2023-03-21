فريق طبي من أميركا وفلسطين يجري 9 عمليات لأطفال رضع بمركز القلب في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى فريق طبي زائر من استشاريين أميركيين وفلسطينيين تسع عمليات قلب دقيقة لأطفال رُضع في المركز الوطني لعلاج أمراض القلب تاجوراء.

جاء ذلك ضمن حملة «قلوب صغيرة»، حيث يعاني هؤلاء الأطفال من تشوهات وعيوب خلقية بالقلب، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتنظم الحملة جمعية «منتدى أيد» الإنجليزية، بالتنسيق مع استشاري طب الأطفال والأعصاب بمستشفى بورتلاند في العاصمة البريطانية لندن الدكتور ناجي جمعة بركات.

فريق طبي إنجليزي

وفي إطار الحملة نفسها، استضاف مركز تاجوراء في 14 مارس فريقا طبيا زائرا من الجمعية الإنجليزية.

- فريق طبي إنجليزي يجري جراحات للأطفال في مركز أمراض القلب بتاجوراء

وأجري الفريق خلال الأيام الماضية عمليات جراحية لأطفال ليبيين يعانون من عيوب خلقية في القلب.

أحد الأطفال الذين يعانون من تشوه خلقي في بالقلب.