مركز الأرصاد يوقف جميع خدماته وموظفوه يبدأون اعتصاما مفتوحا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الثلاثاء، دخول موظفيه في اعتصام مفتوح، وإيقاف جميع خدماته وكل المراقبات التابعة له، اعتراضا على ما وصفه بحالة «التهميش» التي يعانيها من وزارتي المالية والمواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأرجع أحد المعتصيمن في بيان تلاه باسم «النقابات الأساسية والنقابة العامة للأرصاد الجوية» وبثته صفحة المركز على موقع «فيسبوك»، هذه الخطوات إلى عدم تضمين موظفي المركز بالجدول الموحد للرواتب لشهر مارس الجاري، رغم إتمام المطابقة منذ الخامس من ديسمبر الماضي.

واعتذر المركز عن عدم تقديم نشراته اليوم للحالة الجوية، فيما اعتبر البيان أن عدم التضمين ضمن الجدول الموحد للرواتب بمثابة «عدم إدراك» من المسؤولين لأهمية المركز الذي يتبع وزارة المواصلات ويمثل ليبيا قانونيا في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية منذ العام 1955.

من اعتصام موظفي المركز الوطني للأرصاد الجوية، 21 مارس 2023. (صفحة المركز على فيسبوك)

من اعتصام موظفي المركز الوطني للأرصاد الجوية، 21 مارس 2023. (صفحة المركز على فيسبوك)

من اعتصام موظفي المركز الوطني للأرصاد الجوية، 21 مارس 2023. (صفحة المركز على فيسبوك)

من اعتصام موظفي المركز الوطني للأرصاد الجوية، 21 مارس 2023. (صفحة المركز على فيسبوك)