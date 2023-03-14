بحوزته أسلحة وذخائر.. ضبط متهم بالتهجم على مواطن في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، ضبط متهم بالتهجم على مواطن ومحاولة ضربه في الخمس، لافتة إلى العثور في منزله على أسلحة وذخائر وقذائف.

وتقدم مواطن بشكوى ضد المتهم ويدعى «ع.م.ع.أ» إلى مديرية أمن الخمس، وجرى القبض على المتهم وإحالته موقوفا إلى النيابة العامة، وفق بيان صادر عن الوزارة.

- ضبط 163 متهما في قضايا مختلفة خلال يناير بطرابلس

وأشار البيان إلى العثور داخل منزل المتهم على مجموعة من الأسلحة والذخائر والقذائف، منبها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أسلحة مضبوطة مع متهم بالتهجم على مواطن في الخمس، 14 مارس 2023. (وزارة الداخلية)

أسلحة مضبوطة مع متهم بالتهجم على مواطن في الخمس، 14 مارس 2023. (وزارة الداخلية)