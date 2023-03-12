جلسة حوارية حول الإعلام والانتخابات في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

شهدت قاعة إدارة جامعة سبها، اليوم الأحد، جلسة حوارية بعنوان «الإعلام والانتخابات» نظمها المركز الإعلامي للجامعة، بحضور لفيف من الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام في المدينة.

وقال مدير المركز الإعلامي لجامعة سبها سليمان أكني في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هذه الجلسة تأتي فى إطار التأكيد على دور الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع وتوعية المواطنين في جميع المجالات وكذلك سماع آراء المشاركين حول كيفية إيصال المعلومات الانتخابية إلى المجتمع.

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وأضاف الصحفي والإذاعي إدريس عبدالسلام في حديث إلى «بوابة الوسط» أن التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام «ما زالت ناقصة»، داعيًا وسائل الإعلام بمختلف تخصصاتها إلى العمل على توعية الناخبين وحثهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة وتوعيتهم بأهمية حرية التعبير من خلال الاختيار الحر دون قيود.

فعاليات الجلسة الحوارية حول الإعلام والانتخابات في جامعة سبها، الأحد 12 مارس 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

فعاليات الجلسة الحوارية حول الإعلام والانتخابات في جامعة سبها، الأحد 12 مارس 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

فعاليات الجلسة الحوارية حول الإعلام والانتخابات في جامعة سبها، الأحد 12 مارس 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)

فعاليات الجلسة الحوارية حول الإعلام والانتخابات في جامعة سبها، الأحد 12 مارس 2023. (تصوير: رمضان كرنفودة)