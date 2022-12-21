جلسة حوارية في أوباري حول قوانين حماية المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت مؤسسة بلادي جلسة حوارية في مدينة أوباري بعنوان «زيادة الوعي بقوانين حماية المهاجرين وطالبي اللجوء».

وتناولت الجلسة، التي عقدت أمس الثلاثاء، عدة محاور هي «رفع الوعي بحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا، والانتهاكات بحق المهاجرين وطالبي اللجوء في مراكز التوقيف، وإدخال نص قانوني لتوفير الحماية للأطفال الذين يفتقرون إلى الدعم للمهاجرين غير الشرعيين، وآليات مراقبة التشريعات والقوانين المحلية المتعلقة بحقوق الإنسان ومدى توافقها مع الإعلان الدستوري، والالتزامات الدولية للدولة الليبية وأهمية الالتزام بالاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الدولة».

حضر اللقاء عميد المجلس البلدي أوباري أحمد ماتكو، ومدير فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية عبدالرحمن الأنصاري، وعدد من نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

الجلسة دارت حول حقوق المهاجرين

وبدأت الجلسة بمقدمة عن مؤسسة بلادي وأهدافها وأنشطتها، وتقديم معلومات حول مشروع «شارب» الأوروبي الداعم لعقدها، وهو يهدف إلى زيادة الوعي بالقوانين التي تحمي المهاجرين وطالبي اللجوء.

وتمحورت النقاشات حول أهمية تنظيم الدولة لمؤسساتها لما له من أهمية في حماية الحدود، كما تطرق الجميع إلى القوانين التي تنص على حقوق الطفل، وأهمية فصل الأطفال عن البالغين سواء في مراكز الاحتجاز أو السجون، كما ناقشوا جريمة فصل الأطفال عن آبائهم أو استغلال الأطفال فاقدي السند أو الذين قدموا كمهاجرين دون آبائهم كعمالة، وآليات مراقبة التشريعات والقوانين المحلية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومدى مطابقتها للإعلان الدستوري، وأهمية مراعاة الاتفاقات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة.

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وقدمت الجلسة عدة توصيات وهي «أهمية مراعاة الجهات التشريعية والتنفيذية في ليبيا التزامات الدولة تجاه الاتفاقات الدولية الموقع عليها، ومواءمتها مع التشريعات المحلية والتفرقة بين احتجاز المهاجرين ومسألة الإيزاء وتعزيز التعاون بين الدولة والمجتمع المدني في ملف الهجرة والتعاون مع زعماء الجاليات الأجنبية لجميع الجنسيات في حالات الاحتجاز أو العودة الطوعية وغيرها من القضايا الإنسانية والفصل بين المهاجرين ذوي السوابق الجنائية والآخرين غير المدانين وعدم التعميم عليهم والنظر في الاتفاقية الليبية - الإيطالية بشأن الهجرة، وتقديم التوعية للمهاجرين بشأن الهجرة غير النظامية، ومراعاة الجانب الإنساني في التعامل مع المهاجرين في مراكز الإيواء».